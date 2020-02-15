В Таманской дивизии ЗВО прошли специальные занятия с юармейцами

В Подмосковье на базе Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) прошли специально-тактические занятия с участниками молодежного движения «Юнармия».

В ходе занятий школьникам рассказали про виды современного стрелкового оружия, автоматов и пулеметов, и продемонстрировали принципы правильного обращения с ними.

Военнослужащие провели показательный штурм условно захваченного здания, а у самых смелых была возможность присоединиться к штурмовой группе.

Как сообщает пресс-служба ЗВО, в занятиях приняло участие около 80 юнармейцев и более 40 военнослужащих Таманской дивизии.