В Таманской дивизии ЗВО прошли специальные занятия с юармейцами
В мерориятии приняло участие около 80 юнармейцев и более 40 военнослужащих дивизии.
© Фото: Управа района Лосиноостровский
В Подмосковье на базе Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) прошли специально-тактические занятия с участниками молодежного движения «Юнармия».
В ходе занятий школьникам рассказали про виды современного стрелкового оружия, автоматов и пулеметов, и продемонстрировали принципы правильного обращения с ними.
Военнослужащие провели показательный штурм условно захваченного здания, а у самых смелых была возможность присоединиться к штурмовой группе.
Как сообщает пресс-служба ЗВО, в занятиях приняло участие около 80 юнармейцев и более 40 военнослужащих Таманской дивизии.