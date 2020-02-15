«Не разделяем»: в МИД Польши раскритиковали предложение Макрона о диалоге с Россией

В Польше считают, что европейские санкции в отношении России нужно сохранить. Об этом в ходе брифинга в субботу, 15 февраля, заявил глава МИД страны Яцек Чапутович. Так он отреагировал на заявление Эммануэля Макрона о том, что с Россией надо вести диалог.

Чапутович отметил, что страны Европы, наоборот, должны объединиться и продемонстрировать недовольство, чтобы»заставить Россию соблюдать международное право».

«Эти заявления преждевременны», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Польши.

Также , как сообщает агентство РАР, Чапутович назвал Россию «серьезной угрозой». По его мнению, из-за Москвы страны ЕС должны быть едиными с другими государствами, в том числе и с США.