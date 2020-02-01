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Экономический дрейф: посол РФ в Британии рассказал о курсе Лондона после Brexit

Роман Захаров
04:58 01.02.2020
По мнению Андрея Келина, Великобритания будет искать новых партнеров в лице Китая и стран Латинской Америки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Torsten Sukrow , SULUPRESS.DE, Globallookpress

Великобритания после Brexit будет все больше расходиться с Евросоюзом в вопросах политической повестки. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал российский посол в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

«В политическом плане Великобритания будет все больше расходиться с повесткой, которая сейчас в Евросоюзе. Дрейф предстоит в сторону Соединенных Штатов. Предстоит поиск новых партнеров и этим в Лондоне уже активно занимаются: только что прошел Африканский саммит... Новых партнеров будут искать в лице Пекина, в Латинской Америке. Здесь вновь ожила такая концепция, как Глобальная Британия. Бизнес, в том числе, который работает на российском направлении, несколько оживился, так как правительство требует, чтобы бизнес шел на новые рынки», - сказал дипломат.

Также Келин предположил, что Brexit негативно скажется на экономике Евросоюза.

«Без крупнейшего взноса Великобритании, а  это вторая экономика Европы, Евросоюзу будет гораздо тяжелее», - заявил посол.

Великобритания в 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) официально вышла из Евросоюза, несмотря на то, что среди граждан страны нет единого мнения по поводу Brexit. Так, и без того сепаратистски настроенные Шотландия и Северная Ирландия уже всерьез заговорили о желании покинуть состав Соединенного Королевства.

Выход Британии из ЕС прокомментировал ряд экспертов, в том числе сенатор Константин Косачев. По его мнению, после Brexit отношения Москвы и Лондона получили шанс на улучшение.

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