В Кировской области при пожаре погибли три человека

«Вечером 14 февраля в доме вместе с 62-летним хозяином распивали спиртные напитки его односельчане 56 и 57 лет. В жилом помещении произошел пожар, в результате которого мужчины погибли», - говорится в сообщении.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.