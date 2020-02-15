В Кировской области при пожаре погибли три человека
Для установления причин возникновения возгорания следователями будут проведены экспертизы и вынесено процессуальное решение.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
В Кировской области в пожаре погибли трое мужчин. Трагедия случилась в деревне Макаровская Афанасьевского района.
Как сообщает региональное следственное управление СК России, пожар произошел в жилом доме. Следственной группой была установлена предварительная версия случившегося.
«Вечером 14 февраля в доме вместе с 62-летним хозяином распивали спиртные напитки его односельчане 56 и 57 лет. В жилом помещении произошел пожар, в результате которого мужчины погибли», - говорится в сообщении.
Для установления причин возникновения возгорания следователями будут проведены экспертизы и вынесено процессуальное решение.