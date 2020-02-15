Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала

Правительство России внесло изменения в правила использования материнского капитала. Речь идет о порядке направления средств на улучшение жилищных условий.

«В частности, для обеспечения обязательств застройщика перед участниками долевого строительства предусмотрено использование счета эскроу», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Эскроу - специальный условный счет, на который перечисляются деньги только после выполнения определенных обязательств. В случае с жилищным строительством застройщик получит средства от дольщиков после того, как здание будет достроено и сдано.

Ранее средства от маткапитала можно было перевести только на обычный счет. Переход застройщиков на эскроу-счета состоялся 1 июля 2019 года.

Напомним, что «Единая Россия» 10 февраля внесла в Госдуму поправки, касающиеся использования маткапитала. С 1 января 2020 года его в размере 466 тысяч 617 рублей будут получать семьи, в которых родился или был усыновлен первый ребенок. За второго положен маткапитал в размере 616 тысяч 617 рублей.