«Невозможно предсказать»: глава ВОЗ рассказал о распространении коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о невозможности прогнозирования развития эпидемии коронавируса в мире. Об этом он сообщил во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Невозможно предсказать, в каком направлении пойдет эпидемия коронавируса», - сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ призвал мировое сообщество к сплоченности в борьбе с инфекцией и солидарности. По его мнению, в первую очередь необходимо остановить «ненависть и стигматизацию».

«Легко обвинять и заниматься политизацией, однако труднее решать проблему вместе», - заявил Гебрейесус.

По его словам, здоровье является одной из немногих областей, в которой мир может и должен работать вместе ради общей цели.

Ранее также во время Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД России Сергей Лавров оценил открытость Китая в ситуации с коронавирусом. По его словам, КНР проявляет исключительную транспарентность в борьбе с распространением заболевания.