«Я навечно сохранила память о них»: Наталья Метлина рассказала истории своих родных - участников Великой Отечественной войны

Журналисты телеканала «Звезда» приняли участие в масштабном проекте Минобороны России «Дорога памяти» - это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. В настоящее время в федеральном проекте представлено уже свыше 25 миллионов человек. Пополнил список и дед ведущей программы «Между тем» Натальи Метлиной.

«Метлин Иван Егорович - это мой дед. Он родился 21 апреля 1905 года. Он был призван в июне 1941 года на войну Лукояновским райвоенкоматом. Вместе с ним ушел его брат Егор, племянник Федор и мужья двух его сестер - Павел и Иван. Мой дед - участник битвы за Москву, участник Курской битвы, битвы под Смоленском. Он вернулся домой после тяжелого ранения зимой 44-го года. Вернулся он, а потом в мае 45-го уже вернулся племянник Федор. Павел, Иван и Егор так и остались лежать на фронтах той войны. Я навечно сохранила память о них. Сохраните и вы память о своих Героях!» - рассказала ведущая «Звезды».

Принять участие в проекте «Дорога памяти» может любой желающий. Загрузить фотографию своего родственника-ветерана можно со смартфона или компьютера. Надо лишь зайти в специальный раздел на сайте Минобороны. Данные можно передать и через ближайший военный комиссариат. А в крупных городах для этой цели организуют специальные пункты сбора информации.