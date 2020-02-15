Лавров оценил открытость Китая в ситуации с коронавирусом
Министр иностранных дел России заявил, что Москва готова сотрудничать с партнерами по ключевым темам международной повестки, среди которых и борьба с эпидемиологическими угрозами.
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Китай проявляет исключительную транспарентность в борьбе с распространением коронавируса. Об этом, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Также глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что РФ готова сотрудничать с партнерами по ключевым темам международной повестки, среди которых и борьба с эпидемиологическими угрозами.
Вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса, произошла в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 года. По последней информации, от нее скончались 1527 человек, заражены более 67 тысяч.