Лавров оценил открытость Китая в ситуации с коронавирусом

Китай проявляет исключительную транспарентность в борьбе с распространением коронавируса. Об этом, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Также глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что РФ готова сотрудничать с партнерами по ключевым темам международной повестки, среди которых и борьба с эпидемиологическими угрозами.

Вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса, произошла в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 года. По последней информации, от нее скончались 1527 человек, заражены более 67 тысяч.