Лавров заявил, что Хафтар является общепризнанной стороной ливийского конфликта

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар не является символом сепаратизма, а возглавляет признанную ООН одну из сторон ливийского конфликта. Об этом российский министр заявил, отвечая на вопросы журналистов во время Мюнхенской конференции по безопасности.

«Хафтар - это не символ сепаратизма, это признанная мировым сообществом, включая участников Берлинской конференции и включая Совет Безопасности ООН, сторона в конфликте, который был начат с разрушения государства под названием Ливия в результате абсолютно незаконной акции, предпринятой Североатлантическим альянсом в 2011 году», - подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ также отметил, что Россия предпринимает попытки помощи ливийцам наряду с другими сторонами, участвующими в конфликтной ситуации.