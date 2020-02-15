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Лавров заявил, что Хафтар является общепризнанной стороной ливийского конфликта

Егор Левин
18:47 15.02.2020
Мнение о фельдмаршале российский министр выразил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар не является символом сепаратизма, а возглавляет признанную ООН одну из сторон ливийского конфликта. Об этом российский министр заявил, отвечая на вопросы журналистов во время Мюнхенской конференции по безопасности.

«Хафтар - это не символ сепаратизма, это признанная мировым сообществом, включая участников Берлинской конференции и включая Совет Безопасности ООН, сторона в конфликте, который был начат с разрушения государства под названием Ливия в результате абсолютно незаконной акции, предпринятой Североатлантическим альянсом в 2011 году», - подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ также отметил, что Россия предпринимает попытки помощи ливийцам наряду с другими сторонами, участвующими в конфликтной ситуации.

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