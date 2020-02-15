Лавров: договоренности с Турцией по Идлибу не предполагают отказа от борьбы с террористами в Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что договоренности России и Турции по Идлибу не предполагают отказа от борьбы с терроризмом на данной территории.

«Эти договоренности никоим образом не предполагают отказ от бескомпромиссной борьбы с террористическими группировками», - сказал глава МИД России, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Также Лавров подчеркнул, что Россия и Турция несмотря ни на что продолжают искать пути выполнения обоюдных договоренностей.

«Очередные контакты состоятся на следующей неделе», - сообщил российский министр.

Лавров отдельно подчеркнул, что победа над терроризмом в Идлибе неизбежна.

В ходе своего выступления российский министр иностранных дел также заявил, что сложившиеся хорошие отношения не означают, что Москва будет во всем соглашаться с Анкарой. По его словам, полного согласия не может быть ни по одной проблеме в отношениях между любыми двумя странами.