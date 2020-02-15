Лавров: у нас с Турцией хорошие отношения, но это не значит, что мы должны во всем соглашаться

У России и Турции сложились хорошие отношения. Однако это не значит, что Москва должна во всем соглашаться с Анкарой. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, полного согласия не может быть ни по одной проблеме в отношениях между любыми двумя странами.

«Если такое присутствует, то это уже немножко напоминает давление, в результате которого такое согласие и проистекает», - высказал свое мнение Лавров.

Как подчеркнул глава российского дипломатического ведомства, Москва и Анкара пытаются найти пути выполнения договоренностей по Идлибу в контактах. В то же время он заверил, что эти договоренности никоим образом не предполагают отказ от бескомпромиссной борьбы с террористами.

Сергей Лавров принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности, в рамках которой у него состоится серия двусторонних встреч с коллегами из разных стран.