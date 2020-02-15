Гору осилит гребущий: экскаватор поднял грузовик по гололеду
Грузовик метр за метром продвигается вперед после того, как ковш экскаватора вонзается в землю.
© Видео: Урал56.Ру | Оренбург, Орск - главные новости, VK © Фото: Урал56.Ру | Оренбург, Орск - главные новости, VK
На Урале грузовой трал не смог самостоятельно заехать по гололеду в гору и использовал для помощи экскаватор. Находясь на грузовой части трала, он ковшом цеплялся за дорогу и продвигал машину вперед.
Очевидец, снявший ролик, за кадром заявляет, что таким способом трал и экскаватор сообща проделали немалый путь. Видео опубликовано в социальных сетях.
«Получается, уже почти полгоры он его так протащил», - сообщает автор ролика.
На кадрах трал метр за метром продвигается вперед после того, как ковш экскаватора вонзается в землю. Видно, что процесс это трудоемкий и тралу еще долго предстоит карабкаться вверх.