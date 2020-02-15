На Украине отключили четвертый энергоблок Ровенской АЭС

Энергоблок №4 Ровенской атомной электростанции отключен от энергосети. Об этом сообщается на официальном сайте АЭС.

«15 февраля 2020 года в 00:01 в соответствии с согласованной заявкой энергоблок №4 (ВВЭР-1000) Ровенской АЭС выведен в текущий ремонт для устранения замечаний», - говорится в сообщении.

Ориентировочно ремонт закончат 22 февраля 2020 года. В настоящее время в работе находятся три энергоблока. Общая мощность генераторов составляет 1800 МВт.

«Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Ровенской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм», - отмечается на сайте.

Ровенская АЭС является первой на Украине атомной электростанцией с водо-водяными ядерными реакторами.