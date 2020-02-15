Захарова рассказала о главной проблеме Мюнхенской конференции по безопасности

Несоответствие динамики дискуссии и скорости развития событий является основной проблемой Мюнхенской конференции по безопасности. В этом уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Причина - отсутствие перспективного анализа, кризис прогнозирования», - написала представитель российского внешнеполитического ведомства на своей странице в Facebook.

Она отметила, что формирование смыслов и повесток уже не является трендом.

«Экспертам остается лишь анализировать прошлое, а для этого необходимо время», - подчеркнула Захарова.

Мюнхенская конференция по безопасности была основана в 1963 году. В первые 30 лет участниками форума были военные и политические лидеры государств НАТО. С 1990-х годов на мероприятие также приглашаются представители России и других стран Восточной Европы. В этот раз российскую делегацию представляет министр иностранных дел России Сергей Лавров.