Лавров обсудил с генсеком НАТО отношения РФ с альянсом и безопасность в Европе

На полях Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Стороны обсудили отношения Москвы с альянсом, вопросы военной безопасности в Европе, а также ситуацию в Афганистане. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Сергей Лавров 14 -16 февраля принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Накануне он провел короткую встречу с Майком Помпео, в результате которой госсекретарь США пожелал главе российского МИД «good luck».