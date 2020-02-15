Лавров обсудил с генсеком НАТО отношения РФ с альянсом и безопасность в Европе
Сергей Лавров 14 -16 февраля принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности.
© Фото: Globallookpress, MFA Russia
На полях Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Стороны обсудили отношения Москвы с альянсом, вопросы военной безопасности в Европе, а также ситуацию в Афганистане. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Сергей Лавров 14 -16 февраля принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Накануне он провел короткую встречу с Майком Помпео, в результате которой госсекретарь США пожелал главе российского МИД «good luck».