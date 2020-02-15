ФСБ показала допрос капитана задержанного в Азовском море судна с браконьерами

В ФСБ РФ допросили капитана задержанного ранее в акватории Азовского моря маломерного судна, команда которого занималась ловлей рыбы без разрешительных документов. Мужчина не стал отпираться и признал свою вину.

Он сообщил, что судно с четырьмя людьми на борту вышло из Приморского района. Во время проверки сотрудниками ФСБ на корабле было обнаружено более 290 экземпляров камбалы калкан. Способ, которым мужчины осуществляли незаконную ловлю - донные ставные сети. Факт противоправной добычи водных биологических ресурсов в Азовском море капитан признал. Ранее к ответственности на территории РФ он не привлекался.

Напомним, в Пограничной службе ФСБ РФ ранее сообщили о задержании в акватории Азовского моря маломерного судна. В момент задержания капитан предпринял попытку скрыться.