«Это абсурдные идеи»: в Совфеде отреагировали на желание Зеленского провести выборы в Крыму

Намерение Владимира Зеленского провести выборы в Крыму невыполнимо. Так считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Владимир Зеленский должен понимать положение вещей и перестать обманывать граждан Украины и мировое сообщество. Он выдвигает абсурдные идеи», - заявил в интервью RT сенатор от Крыма.

Цеков напомнил, что вариантов возвращения полуострова Украине нет, Крым воссоединился с Россией навсегда.

Ранее, выступая на Мюнхенской конференции, Владимир Зеленский заявил о намерении провести в октябре 2020 года выбора на всей территории Украины, в том числе и в Крыму.

Напомним, полуостров вошел в составе России после проведенного в марте 2014 года референдума. Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос Крыма закрыт окончательно.