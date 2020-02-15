Источник: находившиеся на вооружении Турции американские ПЗРК попали в руки террористов благодаря турецким поставкам

Находившиеся на вооружении турецких ВС американские ПЗРК, которых раньше у боевиков не было, попали в руки террористов благодаря турецким поставкам. Об этом сообщил военно-дипломатический источник.

По словам собеседника, главной тревогой на сегодняшний день являются случаи применения боевиками в Идлибской зоне деэскалации переносных зенитных ракетных комплексов. За последние пять дней были сбиты уже два вертолета сирийской армии.

«И где они всплывут в дальнейшем, никому в Анкаре и тем более в Вашингтоне – теперь неизвестно», - выразил опасение источник.

Он также сообщил, что Турция активно перебрасывает в Идлибскую зону деэскалации личный состав, вооружения и военную технику. Сейчас там находится уже более 70 танков, порядка 200 боевых бронемашин и 80 артиллерийских орудий.