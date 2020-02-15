Источник: под видом турецких военных против правительственных войск Сирии участвуют боевики «Хайят Тахрир аш-Шам»*

Под видом турецких военных против правительственных войск Сирии участвуют боевики «Хайят Тахрир аш-Шам»* и других группировок. Об этом сообщил военно-дипломатический источник.

«Вызывают особую обеспокоенность случаи снабжения Анкарой боевиков в Идлибской зоне деэскалации формой регулярных вооруженных ВС Турции. В дальнейшем под видом турецких военнослужащих в боевых действиях против правительственных войск участвуют боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» и других террористических группировок», - отметил источник.

В настоящее время в Идлибской зоне деэскалации находятся более 70 танков, около 200 боевых бронированных машин и 80 орудий полевой артиллерии.

По словам источника, большая часть военной техники турецких ВС вскоре после пересечения турецко-сирийской границы передается боевикам террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» («Хайят Тахрир аш-Шам»*).

Особую обеспокоенность, как заявил военно-дипломатический источник, вызывают случаи применения боевиками в Идлибской зоне деэскалации переносных ЗРК.

«В течение последних пяти дней сбиты уже два вертолета сирийской армии. То есть находившиеся на вооружении турецких вооруженных сил американские ПЗРК, которых раньше у боевиков не было, благодаря турецким поставкам попали в руки террористов», - заявил источник.

По его словам, теперь остается неизвестным, где они всплывут в дальнейшем.

«Хайят Тахрир аш-Шам» - террористическая организация, запрещена в РФ.