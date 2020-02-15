Военно-дипломатический источник: Турция активно перебрасывает в Идлиб личный состав, вооружения и технику.

Военно-дипломатический источник сообщает об активной переброске турецкой стороной личного состава, вооружений и военной техники в Идлибскую зону деэскалации. На настоящий момент там находится уже более 70 танков, около 200 боевых бронемашин и 80 артиллерийских орудий.

Сообщается также о том, что после пересечения границы подавляющая часть вооружений поступает бандформированиям, в частности, к представителям группировки «Джабхат ан-Нусра»*.

* «Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.





