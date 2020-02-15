Свыше 25 миллионов участников войны и тружеников тыла внесены в базу данных «Дорога памяти»

Свыше 25 миллионов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла включены в федеральный проект «Дорога памяти». База данных, созданная Министерством обороны России, объединила в себе огромное множество фотоснимков людей, которые с оружием в руках или у заводских станков защищали родную землю от фашистских захватчиков.

По всей России открываются пункты оцифровки фотографий - за последние пять дней их стало больше на 131 штуку. С 10 февраля каталог увеличился на 110 тысяч человек.

Загрузить фотографию родственника-ветерана на спецраздел можно как с компьютера, так и со смартфона. После обработки введенные сведения попадают в мультимедийную галерею.