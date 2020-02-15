Кардиологи назвали три простых способа избежать инфаркта и инсульта

Снизить риск инфаркта и инсульта на 50% могут помочь три простых способа, заявили немецкие врачи. По их словам, в образ жизни нужно внести изменения, которые поспособствуют снижению артериального давления.

Так, говорят специалисты, высокое давление провоцируют в основном избыточный вес, отсутствие физических упражнений и нездоровое питание. Для нормализации этого показателя доктора советуют включить в свое ежедневное расписание 15-минутную прогулку на свежем воздухе: она снижает давление на пять-восемь рт. ст. Кроме того, следует принять меры по снижению веса при помощи нестрогой диеты, а также включить в рацион больше овощей вместо вредных продуктов.

«Рацион из колбасы, сыра и хлеба не способствует достижению оптимальных показателей артериального давления, потому что эти продукты содержат слишком много соли», - пояснил изданию Focus член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца и кардиолог Мартин Холле.

Ранее чешские и американские врачи обнаружили овощ для борьбы с гипертонией. По их мнению, эффективно снижать кровяное давление помогает свекла, приготовленная к употреблению правильным способом.