Гараж спецназначения: водители ФСО соревнуются за звание лучшего

В Подмосковье за звание лучшего состязаются водители гаража особого назначения Федеральной службы охраны России. Чтобы оказаться в финале, участники конкурса прошли несколько сложнейших этапов отбора, в том числе - по стрельбе. Среди самых лучших - 16 водителей гаража особого назначения, которые демонстрируют все свое мастерство.

Один из элементов состязаний - экстремальная езда на заснеженном полигоне. Длина трассы - полтора километра, участникам заезда нужно пройти несколько препятствий, преодолеть змейку, ну и конечно же показать высокую скорость. Побеждает тот, кто показывает лучшее время.

Своего звездного часа ожидают российские автомобили Aurus. Они выйдут на трассу в самом финале, а после, стартует конкурс за звание лучшей автоледи.