Зеленский поставил условие для проведения выборов на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем желании провести местные выборы на территории всей страны в октябре. Этому вопросу глава украинского государства посвятил часть своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом Зеленский подчеркнул, что выборы в самопровозглашенных республиках будут проходить в рамках украинского законодательства. Трансляцию выступления Зеленского вели украинские телеканалы.

«Наше желание - провести местные выборы на всей территории Украины в октябре», - заявил Зеленский с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности.

Рассуждая на тему мира в Донбассе Зеленский подчеркнул, что Киев готов к его достижению, но на своих условиях. Владимир Зеленский находится в Германии с двухдневным визитом. Помимо конференции, он рассчитывает провести ряд двусторонних встреч, сообщает портал 112.ua, в том числе с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.