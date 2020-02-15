Лавров и Маас на встрече с бизнесом уделили внимание проекту «Северный поток - 2»

Глава МИД России Сергей Лавров и его германский коллега Хайко Маас уделили особое внимание продолжению строительства газопровода «Северный поток-2» во время встречи с представителями российского и немецкого бизнеса на полях Мюнхенской конференции. Об этом говорится в заявлении нашего внешнеполитического ведомства.

«Затрагивались практические вопросы развития диалога между ЕАЭС и ЕС с перспективой создания условий для формирования общего экономического и гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока», - также сказано в сообщения.

По сообщениям внешнеполитического ведомства, был затронут широкий круг экономических вопросов, акцент делался на развитие инвестиционных и производственных связей, в том числе на создание экспортных возможностей на рынках третьих стран. Кроме того, руководители МИД двух стран анонсировали проведение в 2020-2022 годах российско-германского «перекрестного» Года экономики и устойчивого развития после завершения проводимого в 2018-2020 годах Года научно-образовательных партнерств.