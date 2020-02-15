Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Вспышка коронавируса в Китае ТЕГИ

BFMTV: в Европе зафиксирована первая жертва коронавируса

Ян Брацкий
13:43 15.02.2020
К этому дню в Китае от коронавируса скончались 1523 человека, более 66 тысяч инфицированы.
BFMTV: в Европе зафиксирована первая жертва коронавируса
© Фото: Etienne LaurentZUMAPRESS.com Globallookpress

Первый случай смерти от коронавируса в Европе зафиксирован во Франции. В одной из больниц скончался пожилой турист из Китая. Погибшему было 80 лет и несколько последних дней он находился в коме, сообщила министр здравоохранения страны Аньес Бузен.

«Речь идет о китайском туристе из провинции Хубэй, который прибыл во Францию 16 января. Он был госпитализирован в больницу Bichat, были предприняты строгие меры по его изоляции 25 января. Его состояние быстро ухудшалось, и он несколько дней находился в критическом состоянии в реанимации», - заявила Бузен в интервью телеканалу BFMTV.

О вспышке опасного заболевания китайские власти заявили в конце прошлого года. Эпицентром инфекции считается город Ухань провинции Хубэй. В настоящее время сразу несколько населенных пунктов КНР с многомиллионным населением находятся под строгим карантином. Количество жертв коронавируса достигло 1523 человек, зараженных около 67 тысяч.

На днях китайские вирусологи заявили об открытии эффективного метода лечения коронавируса путем переливания плазмы крови от выздоравливающих. Работа над созданием вакцины продолжается, ее ведут специалисты разных стран, включая Российских экспертов. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.02.2020, 12:08
МИД: Россия ожидает, что Турция сделает все возможное для обеспечения безопасности дипломатов и туристов
Дата14.02.2020, 07:25
Стрельба в движении: танкисты на Дальнем Востоке начали подготовку к АрМИ-2020
Дата15.02.2020, 12:34
В СБР отреагировали на решение IBU о дисквалификации Устюгова и Слепцовой
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата14.02.2020, 15:01
Серийный Бе-200ЧС для ВМФ России поднялся в воздух
Дата14.02.2020, 06:33
Сгоревшие в огне устрашения: 75 лет назад авиация США и Британии полностью уничтожила Дрезден
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Вспышка коронавируса в Китае
13:43 В стране и мире
BFMTV: в Европе зафиксирована первая жертва коронавируса
11:22 В стране и мире
СМИ: в Китае от коронавируса вылечился двухмесячный младенец
08:46 В стране и мире
Видео
Семеро россиян покинули борт круизного лайнера Westerdam в Камбодже
08:21 В стране и мире
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1524
06:05 В стране и мире
В Хубэй прибыли 25 тысяч медиков для борьбы с коронавирусом
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
13:43 В стране и мире
BFMTV: в Европе зафиксирована первая жертва коронавируса
13:16 В стране и мире
Генсек НАТО заявил о заинтересованности в диалоге с Россией
13:09 Армия
Евкуров обсудил проект «Дорога памяти» с председателем Совета муфтиев России
12:57 В стране и мире
ФСБ России задержала украинских браконьеров в Азовском море
12:34 Спорт
Видео
В СБР отреагировали на решение IBU о дисквалификации Устюгова и Слепцовой
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Астероид с собственным спутником пролетел мимо Земли
Видео
Истинная радость: встреча собаки и астронавта после года разлуки попала на видео
Видео
Бронетанковое сердце: военнослужащий сделал своей девушке необычное предложение
«Ты из Уханя?»: неудачная шутка Буффона над фанатом-азиатом возмутила Сеть
Видео
«Толстоватые ноги»: почему пристыдившая ученицу директор школы в Петрозаводске возмутила Сеть
«Неубиваемый»: ППШ испытали на прочность, выпустив из него около тысячи патронов
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.