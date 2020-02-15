BFMTV: в Европе зафиксирована первая жертва коронавируса

Первый случай смерти от коронавируса в Европе зафиксирован во Франции. В одной из больниц скончался пожилой турист из Китая. Погибшему было 80 лет и несколько последних дней он находился в коме, сообщила министр здравоохранения страны Аньес Бузен.

«Речь идет о китайском туристе из провинции Хубэй, который прибыл во Францию 16 января. Он был госпитализирован в больницу Bichat, были предприняты строгие меры по его изоляции 25 января. Его состояние быстро ухудшалось, и он несколько дней находился в критическом состоянии в реанимации», - заявила Бузен в интервью телеканалу BFMTV.

О вспышке опасного заболевания китайские власти заявили в конце прошлого года. Эпицентром инфекции считается город Ухань провинции Хубэй. В настоящее время сразу несколько населенных пунктов КНР с многомиллионным населением находятся под строгим карантином. Количество жертв коронавируса достигло 1523 человек, зараженных около 67 тысяч.

На днях китайские вирусологи заявили об открытии эффективного метода лечения коронавируса путем переливания плазмы крови от выздоравливающих. Работа над созданием вакцины продолжается, ее ведут специалисты разных стран, включая Российских экспертов.