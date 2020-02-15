«Ничего позитивного»: Макрон прокомментировал антироссийские санкции

Антироссийские санкции не принесли ничего позитивного ни РФ, ни Европе. Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон.

«У нас накопились замороженные конфликты, система недоверия, конфликты в области кибербезопаности. Наши санкции и контрсанкции стоят нам, европейцам, так же дорого, как и России - для результата, который не является слишком позитивным», - сказал Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент Франции при этом добавил, что Россию нельзя блокировать и игнорировать. Также Эмманюэль Макрон приветствовал идею РФ о проведении саммита лидеров стран-постоянных членов Совбеза ООН.

В январе этого года на саммите Евросоюза в Брюсселе председатель Европейского совета Шарль Мишель официально подтвердил продление антироссийских экономических санкций на полгода.