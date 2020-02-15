Генсек НАТО заявил о заинтересованности в диалоге с Россией

Генеральный секретарь НАТО заявил о стремлении альянса к улучшению отношений с Российской Федерацией. Выступая на Мюнхенской конференции, Йенс Столтенберг не стал отрицать, что военно-политический блок соперничает с Россией. Однако признал, что в нормальных взаимоотношениях заинтересованы все стороны.

«Мы конкурируем с более уверенной в себе Россией, которая хочет вернуться к миру со сферами влияния», - заявил Столтенберг.

Столтенберг отметил, что по вопросу взаимоотношений с Москвой все страны-участницы альянса едины. В своей речи генсек организации назвал Россию самым крупным соседом.

Мюнхенская конференция - одна из ведущих площадок для обсуждения новых идей и подходов по вопросам глобальной безопасности и стабильности. В текущем году организаторы планируют посвятить заседание конференции международным отношениям в условиях нарастающего противостояния в международных отношениях.