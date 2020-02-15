МИД: Россия ожидает, что Турция сделает все возможное для обеспечения безопасности дипломатов и туристов

Россия ожидает, что турецкие власти сделают все возможное для обеспечения безопасности российских дипломатов и туристов внутри страны. Соответствующее заявление сделал заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

«Ситуация в сфере безопасности нас очень беспокоит, мы пережили одну трагедию и исходим из того, что турецкие власти сделают все необходимое, чтобы самым надежным образом обеспечить безопасность нашего дипломатического и не только дипломатического персонала. Это относится вообще ко всем российским гражданам», - приводит РИА Новости слова Грушко.

Дипломат отметил, что Москва внимательно следит за ситуацией с безопасностью во всех странах. По его словам, на сайте МИД регулярно размещается информация по ситуации в мире с соответствующими рекомендациями.

Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал об угрозах, поступающих ему в интернете в связи с обострением ситуации в Идлибе. Дипломат при этом напомнил, что подобное происходило пять лет назад из-за Алеппо и впоследствии в Анкаре был убит российский посол Андрей Карлов.

Ситуация в Сирии обострилась из-за гибели турецких военнослужащих. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил российского лидера Владимира Путина оказать давление на официальный Дамаск для того, чтобы сирийская армия прекратила наступление и отошла от турецких наблюдательных пунктов. В противном случае, по его словам, Турция будет вынуждена дать военный ответ.