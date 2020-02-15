«Ты из Уханя?»: неудачная шутка Буффона над фанатом-азиатом возмутила Сеть

Легендарный голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон неудачно пошутил над фанатом с азиатской внешностью во время автограф-сессии после 1/2 финала Кубка Италии с «Миланом».

«Я слежу за тобой. Корона, да? Ты из Уханя?», - попытался пошутить знаменитый Джиджи, подписывая программку к матчу.

Окружающие шутку футболиста поддержали. При этом сам Буффон продемонстрировал свою лояльность, похлопав поклонника с азиатской внешностью по плечу, сообщает портал Football Italia.

В соцсетях шутка звезды «Ювентуса» вызвала осуждение. По информации представителей китайской общины в Италии в стране, после вспышки коронавируса, наблюдается резкий рост расистского поведения.

На сегодняшний день в мире зафиксировано более 500 случаев инфицирования новым видом коронавируса. В Китае число заболевших приближается к 65 тысячам. Эксперты ВОЗ дают неутешительные прогнозы, что треть населения Земли может оказаться инфицирована новым типом коронавируса.