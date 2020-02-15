ФСБ России задержала украинских браконьеров в Азовском море

В акватории Азовского моря российскими пограничниками задержано маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту. При проверке выяснилось, что документов у находящихся в лодке нет. Более того, в момент задержания капитан предпринял попытку скрыться. Вероятнее всего, украинские рыбаки занимались незаконным промыслом.

«Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться. В ходе осмотра плавсредства выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова - ставная сеть», - заявили пресс-службе погрануправления ФСБ по Крыму.

В настоящее время ведется проверка и установление личности задержанных. Вместе с лодкой они доставлены в порт Керчи.