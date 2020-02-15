Лавров и Маас обсудили экономическое сотрудничество РФ и ФРГ с участием бизнесменов двух стран

Министры иностранных дел Российской Федерации и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас принял участие в традиционном деловом завтраке с участием представителей бизнеса двух стран. Мероприятие проходит «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности.

На встрече с главой МИД России присутствовали более 40 представителей деловых кругов, которые обсудили актуальные вопросы мировой экономики и политики.

Ранее на Смоленской площади заявили, что в ходе делового завтрака Лавров и Маас анонсируют реализацию в 2020-2022 годах российско-германского «перекрестного» Года экономики и устойчивого развития двух стран.

После завтрака у Лаврова запланированы двусторонние встречи с коллегами из Японии и Китая, после чего министр выступит с обращением к собравшимся.

Мюнхенская конференция - одна из ведущих площадок для обсуждения новых идей и подходов по вопросам глобальной безопасности и стабильности. В текущем году организаторы планируют посвятить заседание конференции международным отношениям в условиях нарастающего противостояния в международных отношениях.