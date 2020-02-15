Сотни горняков эвакуированы из шахты в Белгородской области из-за задымления

Спасатели эвакуировали 245 горняков из шахты в Белгородской области. Об этом говорится в сообщении МЧС.

Для поддержания работоспособности объекта было принято решение оставить под землей восемь человек. Их жизням и здоровью ничего не угрожает.

Согласно предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Причиной задымления стало возгорание деревянных конструкций в шахте.