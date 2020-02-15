Ветераны из США приедут в Россию на 75-летие Победы

Ветераны Второй мировой войны приедут в Россию из США на мероприятия в честь 75-летия Победы. Ожидается, что в период с 2 по 13 мая группа посетит три российских города.

Поездку организует неправительственный фонд The Greatest Generations Foundation. В состав группы войдут 12 участников Второй мировой войны, младшему из которых 96 лет, старшему - 103 года. По словам президента фонда Тимоти Дэвиса, все они «участвовали в боях на Западном фронте».

Дэвис добавил, что цель поездки - привлечь внимание к Восточному фронту.

«Если бы не герои советской Красной армии, союзники на Западном фронте не победили бы немцев», - сказал он ТАСС.

Ожидается, что ветераны проведут четыре первых дня в Санкт-Петербурге, затем на три дня приедут в Волгоград, а оставшееся время будут находиться в Москве. В рамках поездки запланированы встречи с участниками Великой Отечественной Войны и посещение школ.