Жителя Подмосковья оштрафовали за парковку на собственном участке

Жителя Подмосковья оштрафовали за то, что он парковался на собственной территории. Небольшой участок земли перед своим домом житель деревни Лужки г.о. Серпухов Олег Горелов полностью огораживать забором не стал. Эту площадку он использовал для стоянки своего автомобиля. Но весной прошлого года его вызвали в администрацию якобы из-за парковки машины на газоне.

«Автомобиль оформлен на моего родственника. И вместе мы поехали выяснять, в чем суть нарушения. Как объяснили нам в мэрии, мы разместили транспортное средство на участке с зелеными насаждениями» - рассказывает Олег.

Со слов Горелова, чиновникам он предоставил все документы на земельный участок, где стояла машина, и объяснил, что это его частная собственность. Там его выслушали, а спустя время с банковской карты был списан штраф в размере 3000 рублей.

Как поясняет кандидат юридических наук Виктор Вэскер, за парковку на своем участке штрафов быть не должно, поэтому в данном случае необходимо четко разграничить, где муниципальная, а где частная собственность. Если машина действительно была припаркована на участке с зелеными насаждениями, который принадлежит городу, это образует состав административного правонарушения по статье 6.22 КоАП Московской области.

«В Москве, в отличие от области, участки с газоном огорожены от улично-дорожной сети бордюрами, клумбами и так далее. Водитель, паркуя машину, прекрасно понимает, где проезжая часть, а где нет. Имеется четкое понимание, где проходит черта между парковкой и газоном. Должна быть граница, поскольку в деревне дороги не везде покрыты асфальтом, а грунтовые проезды могут порасти травой. Жителю деревни Лужки надо было оспорить постановление. Суд бы разобрался в этой ситуации», - считает юрист.

Из-за 3000 рублей в суд Олег обращаться не стал. И ему остается только догадываться, за что он получил штраф. Возможно, как полагает сам владелец участка, задние колеса его машины оказались на муниципальной земле.

«Звезда» попросила администрацию Серпухова прокомментировать данный инцидент, на что получила следующий ответ.

«По поручению главы города Серпухов 11 февраля представители администрации встретились с жителями деревни Лужки. В рамках встречи присутствующим разъяснили нормы действующего законодательства о благоустройстве МО и порядок обжалования штрафов, вынесенных ранее. В настоящий момент у жителей не возникает вопросов о размещении автотранспортных средств, а также содержания территории. Кроме того, в адрес администрации городского округа Серпухов от жителей деревни поступила благодарность за оказанное содействие в решении возникшей проблемы. Ситуация взята на контроль. Подобные встречи организованы во всех населенных пунктах городского округа. – говорится в комментарии.

В будущем, чтобы избежать подобных прецедентов, по периметру своей не огороженной территории Олег натянул веревки и старается даже на сантиметр не заезжать за свой участок.