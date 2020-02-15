Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Жителя Подмосковья оштрафовали за парковку на собственном участке

Екатерина Аксенова
15:34 15.02.2020
Жителя деревни Лужки вызвали в администрацию города за парковку на газоне, но мужчина уверяет, что парковался на своем участке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Жителя Подмосковья оштрафовали за то, что он парковался на собственной территории. Небольшой участок земли перед своим домом житель деревни Лужки г.о. Серпухов Олег Горелов полностью огораживать забором не стал. Эту площадку он использовал для стоянки своего автомобиля. Но весной прошлого года его вызвали в администрацию якобы из-за парковки машины на газоне.

«Автомобиль оформлен на моего родственника. И вместе мы поехали выяснять, в чем суть нарушения. Как объяснили нам в мэрии, мы разместили транспортное средство на участке с зелеными насаждениями» - рассказывает Олег.

Со слов Горелова, чиновникам он предоставил все документы на земельный участок, где стояла машина, и объяснил, что это его частная собственность. Там его выслушали, а спустя время с банковской карты был списан штраф в размере 3000 рублей.

Как поясняет кандидат юридических наук Виктор Вэскер, за парковку на своем участке штрафов быть не должно, поэтому в данном случае необходимо четко разграничить, где муниципальная, а где частная собственность. Если машина действительно была припаркована на участке с зелеными насаждениями, который принадлежит городу, это образует состав административного правонарушения по статье 6.22 КоАП Московской области.

«В Москве, в отличие от области, участки с газоном огорожены от улично-дорожной сети бордюрами, клумбами и так далее. Водитель, паркуя машину, прекрасно понимает, где проезжая часть, а где нет. Имеется четкое понимание, где проходит черта между парковкой и газоном. Должна быть граница, поскольку в деревне дороги не везде покрыты асфальтом, а грунтовые проезды могут порасти травой. Жителю деревни Лужки надо было оспорить постановление. Суд бы разобрался в этой ситуации», - считает юрист.

Из-за 3000 рублей в суд Олег обращаться не стал. И ему остается только догадываться, за что он получил штраф. Возможно, как полагает сам владелец участка, задние колеса его машины оказались на муниципальной земле.

«Звезда» попросила администрацию Серпухова прокомментировать данный инцидент, на что получила следующий ответ.

«По поручению главы города Серпухов 11 февраля представители администрации встретились с жителями деревни Лужки. В рамках встречи присутствующим разъяснили нормы действующего законодательства о благоустройстве МО и порядок обжалования штрафов, вынесенных ранее. В настоящий момент у жителей не возникает вопросов о размещении автотранспортных средств, а также содержания территории. Кроме того, в адрес администрации городского округа Серпухов от жителей деревни поступила благодарность за оказанное содействие в решении возникшей проблемы. Ситуация взята на контроль. Подобные встречи организованы во всех населенных пунктах городского округа. – говорится в комментарии.

В будущем, чтобы избежать подобных прецедентов, по периметру своей не огороженной территории Олег натянул веревки и старается даже на сантиметр не заезжать за свой участок.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.02.2020, 14:32
Лавров и Маас на встрече с бизнесом уделили внимание проекту «Северный поток - 2»
Дата14.02.2020, 07:25
Стрельба в движении: танкисты на Дальнем Востоке начали подготовку к АрМИ-2020
Дата15.02.2020, 12:34
В СБР отреагировали на решение IBU о дисквалификации Устюгова и Слепцовой
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата14.02.2020, 15:01
Серийный Бе-200ЧС для ВМФ России поднялся в воздух
Дата14.02.2020, 06:33
Сгоревшие в огне устрашения: 75 лет назад авиация США и Британии полностью уничтожила Дрезден
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:38 В стране и мире
Видео
ФСБ показала допрос капитана задержанного в Азовском море судна с браконьерами
16:08 В стране и мире
Лавров обсудил с генсеком НАТО отношения РФ с альянсом и безопасность в Европе
15:34 В стране и мире
Видео
Жителя Подмосковья оштрафовали за парковку на собственном участке
15:33 В стране и мире
Источник: находившиеся на вооружении Турции американские ПЗРК попали в руки террористов благодаря турецким поставкам
15:32 В стране и мире
Источник: под видом турецких военных против правительственных войск Сирии участвуют боевики «Хайят Тахрир аш-Шам»*
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Астероид с собственным спутником пролетел мимо Земли
Видео
Истинная радость: встреча собаки и астронавта после года разлуки попала на видео
Видео
Бронетанковое сердце: военнослужащий сделал своей девушке необычное предложение
«Ты из Уханя?»: неудачная шутка Буффона над фанатом-азиатом возмутила Сеть
Видео
«Толстоватые ноги»: почему пристыдившая ученицу директор школы в Петрозаводске возмутила Сеть
«Неубиваемый»: ППШ испытали на прочность, выпустив из него около тысячи патронов
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.