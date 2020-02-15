Мобильный телефон взорвался в руках у ребенка в Волгограде

Мобильный телефон взорвался в руках одиннадцатилетнего подростка в Волгограде. Мальчик держал гаджет, когда тот внезапно вспыхнул. Ребенка незамедлительно доставили в лечебное учреждение, где врачи диагностировали у него серьезные ожоги и травмы кистей рук, сообщили «Звезде» в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.

В настоящий момент устанавливаются все подробности случившегося. Со слов юного владельца телефона, утром он положил его в карман и вынул, когда почувствовал, что гаджет начал сильно нагреваться.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда мобильный телефон взрывается в руках своего владельца. Минувшим летом в Кургане ребенок погиб, пытаясь зарядить найденный на улице гаджет. После включения в сеть, телефон взорвался, нанеся мальчику смертельную травму.