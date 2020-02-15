СМИ: в Китае от коронавируса вылечился двухмесячный младенец

В Китае от коронавируса вылечился двухмесячный младенец. Об этом пишет газета People's Daily. В материале отмечается, что ребенок стал самым юным пациентом в стране, вылечившимся от этой болезни.

«Пятнадцатого февраля из больницы провинции Гуйчжоу выписали четырех человек, вылечившихся от пневмонии, которая была вызвана коронавирусом нового типа. Среди них - младенец, которому всего 67 дней», - следует из публикации.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинция Хубэй. Позже медики установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Специалисты ВОЗ признали вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дали заболеванию официальное название - COVID-2019.

К настоящему моменту число зараженных в КНР превысило 66,4 тысячи человек, скончались, по последним данным, 1524 заболевших.