ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории в Крыму

Сотрудники Управления ФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю пресекли деятельность крупной лаборатории, в которой производились синтетические наркотики.

Правоохранительным органам стало известно, что двое местных жителей 1996 и 1997 годов рождения организовали в арендованном частном доме в городе Симферополе производство наркотического вещества, которое затем распространялось на территории Крыма, города Севастополя и Краснодарского края.

ФСБ опубликовала кадры задержания злоумышленников. Судя по записи, молодые люди не оказали сопротивления силовикам и добровольно показали сотрудникам спецслужбы, где хранят оборудование и ингредиенты для изготовления наркотиков.