Правительство РФ поручило проработать меры по снижению ежемесячных ипотечных платежей

Правительство Российской Федерации поручило проработать ряд комплексных мер по снижению размера ежемесячных выплат граждан по ипотечным кредитам.

Соответствующее распоряжение адресовано вице-премьерам Андрею Белоусову, Марату Хуснуллину, а также главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Предложения должны быть готовы в срок до 16 марта, говорится в распоряжении правительства. После этого, свою личную оценку им даст премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Первому заместителю председателя правительства Российской Федерации А. Р. Белоусову, заместителю председателя правительства Российской Федерации М. Ш. Хуснуллину с участием председателя Центрального банка Российской Федерации Э. С. Набиуллиной до 16 марта 2020 года представить председателю правительства Российской Федерации М. В. Мишустину предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам, в том числе по созданию условий рефинансирования ранее выданных ипотечных кредитов в упрощенном порядке», - говорится в тексте поручения.

Кроме того, правительство обратилось к Минстрою и Минэкономразвития с просьбой, совместно с Росреестром подготовить в тот же срок пакет предложений по вовлечению неиспользуемых земель в сферу жилищного строительства. О льготных программах ипотечного кредитования граждан будут своевременно оповещать.

В минувший четверг Михаил Мишустин раскритиковал действующие ставки по кредитам на готовое и строящееся жилье, отметив, что кредиты под 9% слишком недоступны для населения и поручил снизить их до размера не менее 8%. Также Мишустин потребовал упростить процедуру рефинансирования ранее выданных займов.