Правительство РФ одобрило законопроект о создании регистра граждан, имеющих право на бесплатные лекарства

Российское правительство одобрило законопроект о создании Федерального регистра граждан, имеющих право на бесплатное обеспечение лекарствами и специализированными продуктами лечебного питания. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров.

«Одобрить проект ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», - говорится в тексте сообщения.

В законопроекте предлагается закрепить состав сведений, включаемых в федеральный регистр, а также установить периодичность пересмотра перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов не менее одного раза в год.

Также предлагается предусмотреть обеспечение россиян лекарствами в рамках территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерствам представить варианты о возможности отмены ограничений по ряду лекарств. Предложения должны поступить сроком до 12 марта 2020 года. Разработать их должны Минздрав РФ, Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития и ФАС РФ. Возможная отмена ограничений может коснуться препаратов, используемых при социально-значимых заболеваниях.