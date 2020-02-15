ВВВ США: на орбите взорвалась ступень запущенной 29 лет назад советской ракеты

Отработавшая третья ступень советской ракеты-носителя «Циклон-3» разрушилась в космосе спустя 29 лет после запуска. Об этом сообщила пресс-служба Восемнадцатой эскадрильи контроля космического пространства ВВС США.

«Разрушение ступени ракеты SL-14 (американское обозначение “Циклона-3”) произошло 12 февраля 2020 года в 10.46 UTC (13.46 мск). Отслеживаются 75 связанных с этим обломков. Нет индикации, что это было вызвано столкновением с другим объектом», - говорится в сообщении пресс-службы эскадрильи в Twitter.

Ракета «Циклон-3» использовалась для запуска в августе 1991 года метеорологического спутника «Метеор-3». В сообщении эскадрильи добавляется, что ступень имела номер 21656 и международное обозначение 1991-056B в открытом каталоге космических объектов ВВС США. Также указана минимальная высота ступени на орбите - 1186 километров, и максимальная - 1206 километров. В сообщении не уточняется, представляют ли угрозу для действующих спутников образовавшиеся от ступени обломки.

Ранее головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш сообщал, что с 1961 года на орбите было зафиксировано около 250 разрушений космических объектов. Речь идет о спутниках, отработавших ступенях ракет-носителей и разгонных блоках. Разрушение может происходить в результате взрыва или из-за столкновения с другими объектами.