СМИ: армия США начала подготовку к пандемии коронавируса

Северное командование вооруженных сил США примет меры для подготовки к возможной пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подготовлено Объединенным комитетом начальников штабов и утверждено министром обороны Марком Эспером.

Командирам предписано начать подготовку к широкомасштабным вспышкам болезни и поместить на карантин военных, посещавших Китай с начала февраля. Меры направлены на защиту от угроз личного состава, военной инфраструктуры и кораблей.

«Планирование не указывает на то, что ситуация (с коронавирусом) будет развиваться именно таким образом. Как профессионалы, мы обязаны предвидеть любые обстоятельства», - цитирует лейтенанта ВМФ США Майка Хэтфилда Military Times.

Число зараженных новым типом короновируса COVID-19 в мире составляет почти 65 тысяч человек, летальных случаев зафиксировано почти полторы тысячи. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вирус способен поразить треть населения планеты, если его способность передаваться от человека к человеку не снизится.