Дело Оберлендера: СКР запросил у Канады материалы о преступлениях нацистов на Кубани в 1942 году

Следственный комитет Российской Федерации обратился к компетентным органам Канады с просьбой предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству воспитанников детдомов в Ейске в 1942 году.

Как подчеркнули в российском ведомстве, для этого был составлен соответствующий запрос о правовой помощи. По имеющимся данным, Оберлендер служил переводчиком в зондеркоманде СС-10 «а», на вооружении которой находились мобильные газовые камеры.

«В соответствии с Уставом Международного Военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности - преступления без срока давности», - напомнили в Следственном комитете.

Вышеуказанное подразделение нацистов действовало на Кубани в 1942-1943 годах, добавили в СК России. В мирное время некоторые участники тех событий были задержаны и осуждены, а Оберлендеру удалось скрыться, получив канадское гражданство, которого его лишили в прошлом году за попытку скрыть факт своей службы в зондеркоманде.