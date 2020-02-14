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Любовь для всех: панды из Московского зоопарка отметили День влюбленных

Роман Захаров
09:37 14.02.2020
Панда Жуи собственными лапами сделал валентинку для своей подруги Диндин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сегодня в мире отмечают День всех влюбленных. Причем, как выясняется, делают это не только люди.

Один из самых известных питомцев Московского зоопарка панда Жуи собственными лапами сделал валентинку для своей подруги Диндин. Уже сегодня деревянное сердечко и специальные угощения поставят в ее вольер.

Без подарка не останется и сам Жуи. Как сообщили в зоопарке, его возлюбленная также подготовила сюрприз медведю. Кроме того, смотрители пообещали позаботиться о праздничном настроении и других животных.

Краснокнижных Жуи и Диндин привезли из китайской провинции Сычуань. В Москве они будут жить 15 лет, после чего вернутся на родину.

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