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ЦИК создаст мобильное приложение по поправкам в Конституцию

Ян Брацкий
09:29 14.02.2020
Кроме того, все разъяснения по готовящимся поправкам будут предоставлены в специальных брошюрах на избирательных участках.
ЦИК создаст мобильное приложение по поправкам в Конституцию
© Фото: ЦИК России

Для россиян разработают специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет ознакомиться со всеми грядущими поправками в Конституцию.

Его созданием займутся специалисты Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом заявила ее председатель Элла Памфилова.

«Полный текст поправок мы попробуем донести до каждого в доступном виде. В том числе Центризбирком планирует сделать мобильное приложение, которое любой сможет скачать, чтобы изучить полный пакет поправок. Мы обсуждали такую возможность, когда предполагали, что нам это будет поручено», - сообщила Памфилова в интервью газете «Коммерсантъ».

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил внести изменения в основной закон страны во время послания Федеральному Собранию 15 января 2020 года.

В частности, глава государства инициировал запрет на иностранное гражданство для высших должностных лиц, усиление роли парламента, Госсовета и губернаторов, закрепление минимального размера оплаты труда, верховенство национального законодательства над международным и многие другие предложения. Для утверждения или отклонения своих инициатив, Владимир Путин предложил провести голосование.

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