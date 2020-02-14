Лобовой удар: пять человек погибли в ДТП с грузовой фурой в Тамбовской области

Пять человек погибли в крупном дорожно-транспортном происшествии в Тамбовской области. На участке федеральной трассы Р-22 Москва-Волгоград произошло лобовое столкновение грузовой «Газели» и китайской фуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«На 499-м км трассы Р-22 Москва - Волгоград произошло лобовое столкновение грузовой "Газели" и фуры китайского производства. Пять погибших, все были в "Газели". По предварительным данным, детей среди погибших нет», - цитирует ТАСС заявление начальника пресс-службы УМВД Алексея Жданова.

Сейчас на месте трагедии работают сотрудники полиции и медицинские эксперты, которым предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Участок дороги, на котором произошло столкновение, находится вдали от населенных пунктов.