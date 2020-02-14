Артамонов рассказал, почему решил покинуть пост губернатора Калужской области

Экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в разговоре с RT объяснил свое решение уйти в отставку необходимостью передачи власти более молодым специалистам.

«Я уже давно работаю губернатором, возраст приличный. Надо не пропустить тот момент, когда лучше передать бразды правления более молодым людям. Оценку моей работе будут давать граждане», - сказал бывший чиновник.

Артамонов добавил, что он доволен тем, что у него и у его администрации получилось сделать. При этом бывший губернатор отметил, что его приемник - Владислав Шапша - хорошо показал себя на посту мэра «сложного города» Обнинска.

«Уверен, что у него все получится и на этом новом посту», - резюмировал Анатолий Артамонов.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял отставку Артамонова и назначил временно исполняющим обязанности руководителя Калужской области Владислава Шапшу.