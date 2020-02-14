В ВОЗ заявили о риске заражения коронавирусом трети населения Земли

Треть населения Земли может оказаться заражена китайским коронавирусом. Такие прогнозы опубликовала ученый и соруководитель Центра статистики инфекционных заболеваний при флоридском Университете, а также эксперт Всемирной организации здравоохранения Айра Лонжини.

Она уверена, что принимаемые меры профилактики, такие как карантин, не способны остановить распространение вируса, так как он уже проник за территорию Китая. По словам Лонжини, каждый инфицированный заражает, как минимум, двух-трех человек.

«Тактика наблюдения и сдерживания не принесет значительных результатов, если не изменится способность вируса передаваться от человека к человеку. Изоляция и карантин не способны остановить вирус», - приводит слова Лонджини агентство Bloomberg.

Между тем, китайские вирусологи добились первой серьезной победы в борьбе с распространением опасной болезни. Врачам удалось обнаружить действенный способ борьбы с инфекцией. Больному переливают плазму крови тех, кто уже идет на поправку. В ней много необходимых антител, которые способствуют выздоровлению. Таким образом уже удалось спасти 10 человек, которые находились в критическом состоянии, сообщают китайские власти.