«Идем в проход»: момент сильного землетрясения на Курилах попал на видео

Мощное землетрясение произошло в районе Южных Курил. Сейсмостанции зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,4. Как сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, очаг залегал на глубине 158 километров.

Жители островов Кунашир, Шикотан и Итуруп ощутили землетрясение силой до 5 баллов. В Сети опубликовано множество видеороликов, на которых видно, как двигается мебель и слышно дребезжание посуды и звон стекол. Данных о разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

«Землетрясение магнитудой 6,4 зарегистрировано в четверг в 21.33 (13.33 мск). Его эпицентр располагался в точке с координатами 45,9 градуса северной широты и 149,2 градуса восточной долготы - в 103 километрах от райцентра Курильска на Итурупе. Очаг землетрясения находился на глубине 158 километров», - цитирует РИА Новости заявление начальницы сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой.

Накануне трясло жителей Японии, которые ощутили семибальные толчки на островах Хонсю и Хоккайдо. Сейсмологи зафиксировали очаг, который также находился в районе российского Итурупа.