База США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Ракетный удар нанесли по авиабазе в иракском Киркуке, где дислоцированы военнослужащие из США. Как сообщает информагентство al-Mayadeen, на территорию базы упал один снаряд, в результате чего никто не пострадал.

Установку, из которой вели обстрел, а также еще 11 ракет специальный патруль обнаружил неподалеку. Американские объекты в Ираке не первый раз становятся целью атак и обстрелов, которые продолжаются уже несколько месяцев.

Инциденты участились с начала этого года, после убийства в Багдаде иранского генерала, командующего силами специального назначения Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Приказ на его устранение отдал лично президент США Дональд Трамп. В ответ на это Иран нанес удар по базам Аль-Айн-Асад и Эрбиль, в результате чего более ста американцев были ранены.